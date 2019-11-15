38-летний Роджер Федерер обыграл Новака Джоковича и пробился в плей-офф Итогового турнира ATP. Матч, продолжавшийся 1 час 14 минут, завершился со счетом 6:4, 6:3.

Швейцарец доминировал от первого до последнего гейма. Он был лучше на подаче (12-2 по эйсам), допустил меньше двойных (2-3), действовал активнее в розыгрышах (23-14 по виннерсам) и допустил всего 6 невынужденных ошибок против 18 у Новака. Серб за игру заработал только один брейк-пойнт (не реализовал), тогда как Федерер трижды взял подачу соперника с семи попыток.

По итогам этого матча определился лучший теннисист сезона. Им стал Рафаэль Надаль, который теперь ни при каких раскладах не отдаст первую строчку Новаку Джоковичу. Испанец завершит год номером один пятый раз в карьере.

Федерер обыграл Джоковича впервые в сезоне (1-1), впервые за четыре года и сократил отрыв по личным встречам – 23-26.

В полуфинале Итогового турнира его соперником станет Стефанос Циципас или Рафаэль Надаль, которые проведут очный матч 15 ноября.

Качай приложение Eurosport для iOS или Android