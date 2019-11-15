Вторая ракетка мира Новак Джокович восхитился швейцарским теннисистом Роджером Федерером, которому проиграл матч за выход в полуфинал Итогового турнира со счетом 4:6, 3:6.

«Я искренне восхищаюсь Федерером и всем, что он делает на корте. Его достижения за все эти годы феноменальны, как и та игра, которую он продолжает показывать. Он ролевая модель даже для меня и один из самых сложных соперников в карьере. Путь Роджера и то, что он все еще делает, вдохновляет», – цитирует 32-летнего Джоковича официальный сайт ATP.

38-летний Федерер не выигрывал у Джоковича с 2015 года.

Еще один полуфиналист от группы Борга – Доминик Тим, выход из группы Агасси обеспечил Стефанос Циципас.

На последнее место в полуфинале претендуют Даниил Медведев, Рафаэль Надаль и Александр Зверев.

Федерер парил над кортом и уничтожал все живое – не верится, что между ним и Джоко 6 лет разницы

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