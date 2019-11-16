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Циципас разбил Федерера и шагнул в финал Итогового
В финале – либо Тим, либо Зверев.
Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл швейцарца Роджера Федерера в полуфинале Итогового турнира ATP – 6:3, 6:4.
Матч продолжался 1 час 37 минут. Циципас выполнил 6 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из четырех. На счету Федерера 3 эйса, 0 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из 12.
Циципас сравнял счет в личных встречах с Роджером – 2-2.
- В другом полуфинале сыграют австриец Доминик Тим и немец Александр Зверев. В прошлом году победителем Итогового турнира стал Зверев.
- Сезон-2019 стартовал для Федерера с поражения от Циципаса на Australian Open и закончился еще одним поражением от грека, но уже на Итоговом турнире.
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