Австрийский теннисист Доминик Тим обыграл немца Александра Зверева в полуфинале Итогового турнира ATP – 7:5, 6:3.

Матч продолжался 1 час 35 минут. Тим выполнил 6 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из пяти. На счету Зверева 8 эйсов, 4 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-пойнтов из четырех.

Счет в личном противостоянии Тима и Зверева стал 6-2 в пользу австрийца.

В другом полуфинале грек Стефанос Циципас одолел швейцарца Роджера Федерера – 6:3, 6:4.

В прошлом году победу на Итоговом турнире отпраздновал Зверев – немец сложил чемпионские полномочия.

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