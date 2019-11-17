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Медведев закончит сезон на пятом месте рейтинга ATP
И все равно это круто.
По итогам обновленного рейтинга ATP, который будет выложен 18 ноября, первая ракетка России Даниил Медведев опустится с четвертого места на пятое.
23-летний российский теннисист ни разу не победил на Итоговом турнире в Лондоне, а его главный преследователь Доминик Тим добрался до финала, проиграв только один матч группового этапа. Если австриец уступит в финале, разрыв между ним и Медведевым составит 120 очков. Победа принесет Тиму еще 500 баллов.
- В финале Итогового Тим встретится со Стефаносом Циципасом.
- Медведев не выступит за сборную России в финальной части Кубка Дэвиса из-за усталости.
Тим обыграл Зверева и вышел в финал на Циципаса
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