По итогам обновленного рейтинга ATP, который будет выложен 18 ноября, первая ракетка России Даниил Медведев опустится с четвертого места на пятое.

23-летний российский теннисист ни разу не победил на Итоговом турнире в Лондоне, а его главный преследователь Доминик Тим добрался до финала, проиграв только один матч группового этапа. Если австриец уступит в финале, разрыв между ним и Медведевым составит 120 очков. Победа принесет Тиму еще 500 баллов.

В финале Итогового Тим встретится со Стефаносом Циципасом.

Медведев не выступит за сборную России в финальной части Кубка Дэвиса из-за усталости.

Тим обыграл Зверева и вышел в финал на Циципаса

Качай приложение Eurosport для iOS или Android