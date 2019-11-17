Немецкий теннисист Александр Зверев предположил, что в 2020 году кто-то из молодого поколения выиграет турнир «Большого шлема».

«Думаю, в следующем году появится новый чемпион «Большого шлема». Посмотрим, кто это будет – каждый из молодых ребят показывает невероятный теннис. Может быть, мэйджор выиграет Медведев, а может, Циципас или Тим. Надеюсь, я тоже в числе претендентов. Мне кажется, для молодых парней это будет захватывающий год», – цитирует 22-летнего Зверева официальный сайт ATP.

В полуфинале Итогового турнира Александр уступил Доминику Тиму (7:5, 6:3). Зверев завершит сезон на седьмом месте рейтинга ATP.

С осени 2018 года в мужском теннисе впервые не осталось игроков моложе 30, побеждавших на «Шлемах».

Федерер, Надаль и Джокович выиграли 12 последних мэйджоров.

Медведев закончит сезон на пятом месте рейтинга ATP

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