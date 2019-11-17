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Циципас: «Хотелось бы иметь такую же армию болельщиков, как у Федерера»

Циципас: «Хотелось бы иметь такую же армию болельщиков, как у Федерера»
Eurosport

1 час назад

Любой хочет такую поддержку.

Стефанос Циципас после победы над Роджером Федерером в полуфинале Итогового турнира признался, чтобы хотел бы сравняться со швейцарцем в плане любви аудитории.

«Надеюсь, зрителям нравится моя игра: мне кажется, я многое могу предложить теннису. Очень бы хотелось, чтобы однажды у меня возникла своя фанбаза, чтобы они ходили смотреть на меня, как на Роджера, потому что у него настоящая армия. Мне нужна такая же.

Я хочу чувствовать связь с людьми, хочу, чтобы меня знали как хорошего теннисиста – это то, что хотят видеть болельщики», – цитирует Циципаса NY Times.

  • В финале Итогового турнира 21-летний Циципас сыграет с Домиником Тимом.
  • В 2019 году грек сыграл в полуфинале Australian Open, выиграл титулы в Эшториле и Марселе.

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