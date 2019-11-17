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Это финальный матч сезона, но тут нет Федерера, Надаля и Джоковича

Это финальный матч сезона, но тут нет Федерера, Надаля и Джоковича
Дмитрий Панферов

42 мин. назад

В финале Итогового турнира ATP встречаются Стефанос Циципас и Доминик Тим.

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