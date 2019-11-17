В финале Итогового турнира ATP в Лондоне сыграли пятая и шестая ракетки мира Доминик Тим и Стефанос Циципас. Матч, продлившийся 2 часа 37 минут, завершился победой Циципаса со счетом 6:7(6), 6:2, 7:6(4).

Стефанос набил 9 эйсов, не допустил ни единой двойной ошибки, проиграл Тиму по виннерсам (34:35), но оказался намного аккуратнее во время розыгрышей (17:42 по анфорсам).

Грек впервые выступал на взрослом Итоговом турнире. По ходу ивента он переиграл Даниила Медведева, Александра Зверева, Роджера Федерера и Доминика Тима.

Эта победа стала крупнейшей в карьере для Циципаса. Прежде грек побеждал только на турнирах категории 250 и выигрывал титул Next Gen.

За выступление на ATP Finals Циципас заработал 1300 очков и 1,61 млн евро.

Качай приложение Eurosport для iOS или Android