«В следующем году у нас будет новый чемпион «ТБШ». Циципас взял Итоговый и возглавит армию Next Gen

Третий розыгрыш Итогового турнира ATP подряд завершается победой парней не из топ-3. Вслед за Григором Димитром и Сашей Зверевым финальный титул сезона поднял над головой Стефанос Циципас, и в этом не так много странного.

Перед стартом турнира в Лондоне многие верили в триумф Даниила Медведева, привычно думали о том, что топ-3 не отдаст позиции, и только гики ставили на итоговую победу Циципаса, Берретини, Зверева или Тима.

Трое людей из списка выше заскочили в полуфинал, еще двое – разыграли титул. Это триумф нового поколения, которое в очередной раз доказало, что готово бороться с суперстарами в рамках недельных турниров, но уже в следующем сезоне от них стоит ждать чего-то большего.

Говоря о большем, естественно, подразумеваем победы на «Шлемах». В последние годы (с 2016-го и триумфов Стэна Вавринки на US Open и Энди Маррея на «Уимблдоне») 4 главных титула неизменно достаются кому-то из трио Федерер-Надаль-Джокович. Это привычно, как данность, и постоянно, как число Пи. Но когда-то должно нарушиться.

«Я по-прежнему считаю, что в следующем году мы увидим нового чемпиона «Шлема». Я, конечно, не на 100% уверен, потому что игроки Большой тройки все еще будут фаворитами, но я думаю, что на одном или двух «Шлемах» молодые игроки совершат прорыв», – заявил Доминик Тим в интервью перед финалом. И в его словах есть логика. Вот только главным претендентом на один из «ТБШ» будет не сам Доминик, и даже не Даниил Медведев, а самый молодой триумфатор ATP Finals за 18 лет Стефанос Циципас.

Стефанос Циципас, Итоговый турнир ATPGetty Images

Да, он выиграл меньше титулов, чем австриец и россиянин, но играет гораздо стабильнее обоих. Повторюсь, не выступает, а именно играет.

У него круче подача. На каждую двойную ошибку он подает 3,13 эйса. У Медведева показатель равняется 2,61, у Тима вообще 2,12.

Он спокойнее справляется с давлением на брейк-поинтах и матч против Тима идеальный тому показатель. Австриец добился первого брейка только в шестом гейме решающего сета, а предыдущие три Стефанос сожрал со спокойствием удава. То же видно и в целом по сезону. У него 64% спасенных брейк-поинтов против 61% у Даниила и 62% у Доминика. Если в относительном значении разница небольшая, то абсолютные цифры звучат более звонко: у Циципаса на 32 спасения больше, чем у Медведева и на 60 – чем у Тима.

А еще он чаще в процентном отношении берет свою подачу и выигрывает на ней больше очков. На приеме дела у грека обстоят хуже, и он немного уступает Медведеву по процентам, но зато компенсирует это убийственной концентрацией в важные моменты. Обратный мини-брейк на решающем тай-брейке после двух проигранных подач против Тима говорит о многом.

Огненное завершение сезона: Циципас и Тим 2,5 часа рубили друг друга, но кубок уехал в Грецию

При всем этом Циципас не игрок одной тактики. Если в основе игры Медведева, в основном, лежит умение обороняться на задней линии, то Циципас гораздо чаще атакует сам и, например, готов уверенно выходить к сетке.

А еще у него удивительно поступательное развитие. Если взлет Даниила сконцентрировался в сезоне-2019, то Стефанос за 3 года прошел путь от спарринг-партнера Тима на Итоговом турнире до победы на нем. Формально, у грека даже больший прирост в рейтинге за год, чем у россиянина, но зато он в прошлом году выиграл Итоговый турнир Next Gen. Теперь нужен новый и более глобальный шаг.

«Думаю, в следующем году у нас будет новый чемпион «Большого шлема». Посмотрим, кто им станет, потому что молодые ребята показывают невероятный теннис. Возможно, выиграет Даниил или Стефанос, или Доминик. Я тоже в числе претендентов – надеюсь. Посмотрим, что принесет следующий сезон. Но я думаю, что для молодых ребят он получится очень интересным», – Саша Зверев вторит Доминику Тиму и говорит о том же. Молодое поколение уверено, что их «ТБШ» уже близко. Кажется, пора готовиться.

Доминик Тим – Стефанос Циципас – 7:6 (6), 2:6, 6:7 (4)

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