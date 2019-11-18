Российский теннисист Даниил Медведев считает прошедший сезон лучшим в своей карьере.

23-летний спортсмен завершил кампанию на пятой строчке рейтинга ATP, хотя еще на прошлой неделе шел на четвертой позиции. Медведев добился значительного прогресса, но считает, что концовка года получилась неудачной – он проиграл все три матча на групповом этапе Итогового турнира.

«Я провел свой лучший сезон в этом году. Конечно же, 2019-й не был идеальным. Он подарил мне как невероятные результаты на протяжении всей американской серии турниров, так и совсем неидеальное выступление в конце года. До встречи в 2020-м, буду больше работать».

Медведев в 2019-м сыграл в девяти финалах турниров ATP и выиграл четыре из них, включая два «Мастерса».

Даниил – финалист US Open.

«В следующем году у нас будет новый чемпион «ТБШ». Циципас взял Итоговый и возглавит армию Next Gen

Качай приложение Eurosport для iOS и Android