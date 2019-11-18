Легендарный теннисист Род Лэйвер восхищен финалом Итогового турнира Стефанос Циципас – Доминик Тим.

«Грандиозная игра, великолепное спортивное мастерство и подающее надежды противостояние. Поздравляю Циципаса – теннис в надежных руках. Тим провел отличный год и был в паре розыгрышей от победы в финале Итогового турнира.

Ожидаю, что оба молодые мужчины выиграют мэйджор в 2020-м», – написал Лэйвер.

Циципас в трех сетах победил Тима – 6:7(6), 6:2, 7:6(4).

Лэйвер – единственный в истории тенниса игрок, который взял два календарных «Больших шлема»: в 1962 году в качестве любителя и в 1969 году после старта Открытой эры.

«В следующем году у нас будет новый чемпион «ТБШ». Циципас взял Итоговый и возглавит армию Next Gen

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