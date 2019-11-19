Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, что на Итоговом турнире в Лондоне ему помогли cоветы старших коллег.

«Помню свои беседы с Федерером, Джоковичем и Надалем на прошлой неделе. Я получил от них столько советов, сколько вообще было возможно.

Джокович сказал мне продолжать бороться, поддерживать здоровье и позитивный настрой, и тогда все сложится в мою пользу. Я последовал его совету, и это феноменально, такого я не ожидал: то, что я покидаю Лондон с трофеем, это великолепно.

Потребуется время, чтобы все осознать. Я очень благодарен и рад той поддержке, которую я получил в Лондоне», – приводит слова Циципаса Tennis365.

Циципас впервые в карьере выиграл Итоговый турнир.

В 2019 году Стефанос обыгрывал и Федерера (дважды), и Надаля, и Джоковича.

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