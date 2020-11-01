Рублев стал седьмым участником турнира после Новака Джоковича, Рафаэля Надаля, Доминика Тима, Даниила Медведева, Стефаноса Циципаса и Александра Зверева. За последнюю путевку поспорят Диего Шварцман, Маттео Берреттини и Роберто Баутиста Агут – аргентинец имеет наилучшие шансы, опережая преследователей более чем на 400 очков перед последним турниром сезона – «Мастерсе» в Париже.

🏆Рублев выиграл 5-й турнир в году – больше побед нет даже у Джоковича

Два теннисиста из России сыграют на Итоговом турнире года впервые за 20 лет. В 2000-м на ивент отобрались Марат Сафин и Евгений Кафельников – Сафин вышел в полуфинал со второго места из группы с Сампрасом, Хьюиттом и Корретхой, но в 1/2 проиграл Андре Агасси. Кафельников финишировал третьим в квартете с Норманом, Агасси и Куэртеном.