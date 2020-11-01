Российский теннисист Андрей Рублев выиграл соревнования в Вене и квалифицировался на Итоговый турнир года в Лондоне.
Рублев стал седьмым участником турнира после Новака Джоковича, Рафаэля Надаля, Доминика Тима, Даниила Медведева, Стефаноса Циципаса и Александра Зверева. За последнюю путевку поспорят Диего Шварцман, Маттео Берреттини и Роберто Баутиста Агут – аргентинец имеет наилучшие шансы, опережая преследователей более чем на 400 очков перед последним турниром сезона – «Мастерсе» в Париже.
Два теннисиста из России сыграют на Итоговом турнире года впервые за 20 лет. В 2000-м на ивент отобрались Марат Сафин и Евгений Кафельников – Сафин вышел в полуфинал со второго места из группы с Сампрасом, Хьюиттом и Корретхой, но в 1/2 проиграл Андре Агасси. Кафельников финишировал третьим в квартете с Норманом, Агасси и Куэртеном.
- На счету Рублева 5 титулов в 2020-м – он лидер по этому показателю, опережая даже Новака Джоковича (4).
- Андрей – дебютант Итогового турнира, который пройдет в Лондоне с 15 по 22 ноября.
- В 2019-м на Nitto ATP Finals выступал Даниил Медведев, проигравший все три матча в группе – Звереву, Циципасу и Надалю.