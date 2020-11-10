Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев вдвоем квалифицировались на Итоговый турнир ATP, который стартует в воскресенье, 15 ноября. Больше двойного представительства нет ни у одной страны, и Медведев переживает, что они с другом попадут в одну группу, что уменьшит шансы на российский финал.

«В Париже получилась очень крутая подготовка к Лондону, – прокомментировал Даниил победу на «Мастерсе». – Теперь надо пару дней отдохнуть, уже в Лондоне немного потренироваться, и можно бросаться в бой.

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Скорее не хочу попасть в одну группу с Рублевым. Нам было бы намного приятнее сыграть в финале, а если мы окажемся в одной группе, то шансы на это уменьшатся. Кстати, хотелось бы, чтобы на каком-нибудь большом турнире наконец состоялся русский финал. Потому что с Кареном Хачановым мы дважды встречались в полуфиналах, в том числе в Москве два года назад, с Андреем – трижды в четвертьфиналах, как на US Open, а до финалов дело еще не доходило».

Даниил Медведев Фото: Getty Images

Как проходит жеребьевка?

Восьмерку лучших теннисистов разделят на две группы в четверг, 12-го числа. По разным группам разводится первая двойка сеяных (Новак Джокович и Рафаэль Надаль), также не могут встретиться на групповом этапе третий и четвертый сеяные, пятый и шестой, седьмой и восьмой. Следовательно, Медведев точно не попадет на Доминика Тима, а Рублев – на Диего Шварцмана. Каждому достанется только один супертоп.

Есть шанс на русский финал?

Математически он есть, даже если Даниил и Андрей попадут в одну группу – но с тем условием, что оба из нее выйдут, оставив позади двух других не менее сильных теннисистов. Тогда они сыграют полуфиналы с победителями параллельной группы и выйдут друг на друга в финал в случае двойного успеха.

Если российские теннисисты окажутся в разных группах, то могут встретиться уже в полуфинале – если один займет в своей группе первое место, а другой останется в своей на второй. Оба первых или оба вторых места гарантируют непересечение в полуфинале – и, следовательно, возможность сыграть в финале.

Со спортивной точки зрения все также находится в руках Медведева и Рублева. Андрей провел выдающийся сезон, забуксовавший было Даниил воспрял аккурат перед Итоговым и взял третий «Мастерс». Медведев твердо настроен на реванш за прошлогодний лондонский провал, а Рублеву необходимо грамотно восстановиться после раннего вылета в Париже и постараться не повторить отрицательный опыт друга в 2019-м.

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