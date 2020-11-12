В Лондоне прошла жеребьевка итогового турнира ATP, который стартует в воскресенье, 15 ноября.

Теннисистов разделили на две группы. В «Группу Токио-1970» вошли Новак Джокович (1), Даниил Медведев (4), Александр Зверев (6) и Диего Шварцман (8). В «Группу Лондон-2020» – Рафаэль Надаль (2), Доминик Тим (3), Стефанос Циципас (5) и Андрей Рублев (7).