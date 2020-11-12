В Лондоне прошла жеребьевка итогового турнира ATP, который стартует в воскресенье, 15 ноября.
Теннисистов разделили на две группы. В «Группу Токио-1970» вошли Новак Джокович (1), Даниил Медведев (4), Александр Зверев (6) и Диего Шварцман (8). В «Группу Лондон-2020» – Рафаэль Надаль (2), Доминик Тим (3), Стефанос Циципас (5) и Андрей Рублев (7).
Итоговый турнир ATP
Медведев не хочет в группу с Рублевым на Итоговом. Возможен ли русский финал?
- Победителем Итогового турнира в прошлом году стал Стефанос Циципас.
- В финале грек со счетом 6:7, 6:2, 7:6 переиграл австрийца Доминика Тима.
Итоговый турнир ATP
Рублев квалифицировался на Итоговый турнир – впервые за 20 лет там сыграют 2 русских
WTA Linz
«Я ни **** не понимаю, *****!» Эмоциональный проигрыш Калининой в Линце