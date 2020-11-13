15 ноября в Лондоне стартует последний мужской турнир сезона – Nitto ATP Finals. За 3 дня до старта 8 лучших теннисистов были распределены по двум группам с кодовыми названиями «Лондон 2020» и «Токио 1970» (в честь мест проведения первого и последнего турнира, в 2021-м он переедет в Турин).

Итоговый турнир ATP Прошла жеребьевка итогового турнира ATP. С кем сыграют Медведев и Рублев? 21 ЧАС НАЗАД

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев, как и хотел, не попал в одну четверку с Андреем Рублевым, а это значит, что шансы на русский финал возросли. Соперниками чемпиона «Мастерса» в Париже стали Новак Джокович, Александр Зверев и Диего Шварцман. Рублев же залетел в группу к Рафаэлю Надалю, Доминику Тиму и Стефаносу Циципасу. Разбираемся, что из этого может и должно получиться.

«Лондон»

Что можно наверняка сказать о группе Медведева? Что Диего Шварцман – теннисный Георгий Черданцев. За несколько дней до жеребьевки аргентинец рассуждал о перспективах и набрал для себя идеальных соперников, с которыми смог бы побороться за плей-офф. Итог: Диего попал в абсолютно противоположную группу. Ни одного желаемого совпадения.

Очевидно, что аргентинцу будет тяжело зацепить не то что матч, но даже сет. С Медведевым Шварцман встретится спустя две недели после разгромного поражения в Париже за 64 минуты. С Джоковичем у Диего 0-5 по личкам и ни одного выигранного сета за две встречи на харде. Со Зверевым 2-2 и даже победа на US Open-2019, но тогда Саша играл максимум на 50% от своих нынешних возможностей. За год до финала в Нью-Йорке он с трудом прошел Албота, Тиафо и Бедене, так что вылет от Диего читался.

Получается, Джокович, Медведев и Зверев разыграют две путевки между собой, и в этом случае у Даниила есть преимущество. Во-первых, первая ракетка России сейчас явно на ходу. Все видели, как впечатляюще он играл в Париже, особенно в решающих матчах: подача летела превосходно, игра на задней линии была на высоте, ментально Даниил задавил всех (в том числе Зверева в финале).

Александр Зверев и Даниил Медведев Фото: Eurosport

На харде под крышей у Медведева будет больше шансов против того же Джоковича, у которого он уже неоднократно выигрывал и с которым у него каждый матч получается напряженным. Тем более неизвестно, как быстро Новак войдет – и войдет ли – в ритм: он пропустил «Мастерс» в Берси ради подготовки к Итоговому, а также не скрывал, что уже выполнил главную задачу занять первое место в рейтинге по итогам года. Возможно, серб не станет уж слишком напрягаться.

В этом случае важным моментом станет расписание матчей. Пока неизвестно, с кем сыграет Новак в последнем туре, но если к тому моменту он уже обеспечит себе выход в полуфинал, то для Зверева или Медведева заключительный матч окажется чуть проще.

Прогноз на итоговое расположение в группе:

1. Медведев

2. Джокович

3.Зверев

4. Шварцман

КТО ВЫЙДЕТ В ПОЛУФИНАЛ? Джокович и Медведев Джокович и Зверев Джокович и Шварцман Медведев и Зверев Медведев и Шварцман Зверев и Шварцман

«Токио»

На первый взгляд кажется, что Андрею Рублеву не очень повезло со жребием, но на самом деле это не так. Представим, что вместо Надаля он получил бы Джоковича – сомнительный размен. Всем известно, что Медведев – самый неудобный соперник для Андрея. Со Зверевым все тоже непросто – одна победа в пяти матчах, да и та на выставочном турнире.

С попавшимися Циципасом, Тимом и Надалем у Рублева личка куда приятнее. Здесь он уступает только Рафе, но играл с ним единственный раз три года назад в США – тогда Надаль был на три года моложе (это плюс), как и Андрей (минус). Сейчас российский №2 показывает очень взрослый, бодрый и агрессивный теннис, с которым тому же Надалю будет крайне тяжело соперничать под крышей. Циципас и Тим приедут на Итоговый после травм (неизвестно, до конца ли они вылечились). Того же Доминика Андрей достаточно уверенно обыграл на победном турнире в Вене, но тут опять же нужно сделать скидку на повреждение австрийца. В любом случае, перспективы у Рублева очень приличные.

Андрей Рублев Фото: Eurosport

Что касается Надаля, то с ним все и всем ясно. За всю карьеру он лишь два раза пробился на Итоговом в финал, хотя участвовал 9 раз. Четырежды Рафа даже не выходил из группы. «Мастерс» в Париже вновь показал, как трудно испанцу даются матчи в зале: тяжелые победы над Лопесом и Каррено с потерей сета никак не связаны с великодушием Надаля и желанием провести побольше времени с соотечественниками. Зверев временами стыдно гонял Рафаэля по корту в полуфинале, а тот ничего не мог с этим поделать.

Против него выйдут молодые, быстрые и атакующие ребята – комбинация качеств, против которой Надалю так тяжело что-то противопоставить на закрытом харде.

Циципас и Тим – загадка. Стефанос играл последние турниры с повреждением, полученным еще на US Open. Оно давало о себе знать на турнире в Гамбурге и в полуфинале «Ролан Гаррос» против Джоковича. После него Ципа проиграл Димитрову и Юмберу и отказался от участия на турнирах в Вене и Париже. Даже за двое суток до старта грек на 100% не уверен в своем участии на Итоговом. Возможно, его заменит Маттео Берреттини.

Тим также не выходил на корт в последние недели из-за травмы ноги. Доминик мучается уже больше месяца и в каждом матче испытывает дискомфорт. Вероятно, даже Денис Шаповалов, который приехал в Лондон вторым запасным, получит свой шанс.

Прогноз на итоговое расположение в группе:

1. Андрей Рублев

2. Рафаэль Надаль

3. Доминик Тим

4. Стефанос Циципас

КТО ВЫЙДЕТ В ПОЛУФИНАЛ? Рублев и Надаль Рублев и Тим Рублев и Циципас Надаль и Тим Надаль и Циципас Тим и Циципас

Итоговый турнир ATP Медведев не хочет в группу с Рублевым на Итоговом. Возможен ли русский финал? 10/11/2020 В 10:00