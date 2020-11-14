Российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев поделились ожиданиями от Итогового турнира ATP. Рублеву в стартовом матче предстоит сыграть с Рафаэлем Надалем, Медведеву – с Александром Зверевым.

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«Конечно, я жду этого матча. Рафа – oдин из лучших игроков в истории. Мне нечего терять, я буду наслаждаться игрой. Все давление ляжет на него. Посмотрим, что будет – я сделаю все, что в моих силах. Все матчи получатся тяжелыми, потому что играют лучшие в мире. Я пару раз играл с Домиником, со Стефаносом – когда-то выигрывал, когда-то проигрывал. Будет очень интересно, с нетерпением жду начала.

Разумеется, я нервничаю. Это мой дебют, вокруг лучшие игроки, так что волноваться нормально – все мы люди. Без зрителей очень тяжело: я бы хотел играть при полном стадионе и ощущать эту атмосферу. По большому счету, ради таких моментов мы играем и работаем. Играть с болельщиками на трибунах потрясающе», – цитирует Рублева официальный сайт турнира.

«Надеюсь, буду готов принять вызов и сыграть в первом матче против такого сложного соперника, как Рублев», – отреагировал Надаль.

Медведев заявил, что прошлогодняя неудача на Итоговом (три поражения в трех матчах) на него не влияет.

«В теннисе так бывает, это не конец жизни, так что нет поводов для депрессии. Я должен работать дальше, думать о будущем. Три поражения в прошлом году не повлияют на мою нынешнюю уверенность. Например, у меня не было хороших выступлений в Берси – я выиграл всего один матч за три-четыре года – а в этом я взял титул. Так что в этом году в Лондоне я в себе уверен».

Рублев и Надаль играли на US Open в 2017 году – испанец выиграл со счетом 6:1, 6:2, 6:2.

Матч на Итоговом начнется 15 ноября в 23:00 по московскому времени, Медведев и Зверев сыграют сутками позже.

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