Первая ракетка мира Новак Джокович выложил в соцсети видео, на котором пародирует самое известное празднование Криштиану Роналду – прыжок с разведенными в стороны руками.
«Криштиану, как у меня получилось? 😂», – спросил у португальца Новак. Криш отреагировал: «Неплохо, брат 🤔😅».
ATP Masters Париж
Медведев подвинет Федерера и вернется в топ-4 рейтинга ATP
- Новак Джокович выступит на Итоговом турнире в Лондоне. Он попал в группу «Лондон-2020», где сразится с Медведевым, Зверевым и Шварцманом.
- За 2020-й серб выиграл четыре турнира, в том числе Australian Open.
АТР Вена
Новак второй раз в карьере взял меньше 4 геймов за матч. Так его унижал только Сафин
АТР Вена
Новак досрочно стал 1-й ракеткой 2020 года и обошел Рафу и Роджера