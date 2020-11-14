Первая ракетка мира Новак Джокович выложил в соцсети видео, на котором пародирует самое известное празднование Криштиану Роналду – прыжок с разведенными в стороны руками.

«Криштиану, как у меня получилось? 😂», – спросил у португальца Новак. Криш отреагировал: «Неплохо, брат 🤔😅».

ATP Masters Париж
Медведев подвинет Федерера и вернется в топ-4 рейтинга ATP
06/11/2020 В 17:48
  • Новак Джокович выступит на Итоговом турнире в Лондоне. Он попал в группу «Лондон-2020», где сразится с Медведевым, Зверевым и Шварцманом.
  • За 2020-й серб выиграл четыре турнира, в том числе Australian Open.

Читай новости Eurosport в Viber

Медведев – фаворит группы, Рублев выйдет в полуфинал. Расклады Итогового турнира

АТР Вена
Новак второй раз в карьере взял меньше 4 геймов за матч. Так его унижал только Сафин
30/10/2020 В 19:06
АТР Вена
Новак досрочно стал 1-й ракеткой 2020 года и обошел Рафу и Роджера
28/10/2020 В 22:20