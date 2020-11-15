Трехкратный победитель турниров «Большого шлема» Энди Маррей перед стартом Итогового турнира оценил стиль игры первой ракетки России Даниила Медведева.

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«Условия в Лондоне будут для него подходящими. В прошлом году он вел 5:1 в матче с Надалем, но обидно упустил преимущество. Тогда он играл много турниров, провел очень много матчей, поэтому концовка сезона получилась тяжелой. Но в этом году это не будет оправданием ни для него, ни для других теннисистов. У всех был долгий перерыв, так что к Итоговому все подойдут довольно свежими.

Даниил – очень нестандартный теннисист. Может, его игра не выглядит такой красивой, как у других, но на корте он очень грамотно распоряжается своими лучшими качествами. Он меняет стратегию по ходу матчей, и это редко можно увидеть у кого-либо еще. Он много думает во время игр, хорошо для своего роста двигается и достает почти все мячи.

Всем нравится наблюдать за Федерером из-за его стиля игры. Но с Медведевым ситуация другая. Со стороны он иногда выглядит забавно, но стиль его игры очень эффективен. Он хорошо защищается за счет длины рук и принимает подачу глубоко под заднюю линию. Лучше выглядеть не очень хорошо, но побеждать, чем наоборот», – заявил 33-летний Маррей во время стрима с Гаэлем Монфисом.

На Итоговом Медведев попал в группу с Новаком Джоковичем, Александром Зверевым и Диего Шварцманом.

Даниил стартует матчем против Зверева, который состоится 16 ноября в 23:00 мск.

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