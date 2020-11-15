Российский теннисист Андрей Рублев уступил Рафаэлю Надалю из Испании в первом матче Итогового турнира со счетом 3:6, 4:6.
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Матч продолжался 1 час 19 минут. Рублев 9 раз подал навылет, однако Рафа увереннее держал подачу, выиграв 82% очков на первой подаче. Андрей не заработал ни одного брейк-пойнта, в то время как Надаль сделал по одному брейку в каждом сете.
Рафа увеличил преимущество в личном противостоянии – 2-0.
- В первом матче группы Лондон-2020 Доминик Тим переиграл Стефаноса Циципаса.
- В следующей игре Надаль встретится с Тимом, а Рублев – с Циципасом.
- Итоговый турнир в последний раз проходит в столице Великобритании.
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