Матч продолжался 1 час 19 минут. Рублев 9 раз подал навылет, однако Рафа увереннее держал подачу, выиграв 82% очков на первой подаче. Андрей не заработал ни одного брейк-пойнта, в то время как Надаль сделал по одному брейку в каждом сете.