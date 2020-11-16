Вторая ракетка России Андрей Рублев проанализировал поражение от испанского теннисиста Рафаэля Надаля в дебютном для себя матче Итогового турнира ATP.
Итоговый турнир ATP
Рублев уступил Надалю в двух сетах
«Я не очень хорошо подавал, потому что нервничал, и это нормально. Во втором сете расслабился и стал подавать намного лучше. Игра поменялась, но было уже поздно», – заявил 23-летний Рублев.
- Матч завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу Надаля.
- 17 ноября Рублев сыграет со Стефаносом Циципасом, который уступил Доминику Тиму.
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