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Вторая ракетка России Андрей Рублев проанализировал поражение от испанского теннисиста Рафаэля Надаля в дебютном для себя матче Итогового турнира ATP.

Итоговый турнир ATP
Рублев уступил Надалю в двух сетах
7 ЧАСОВ НАЗАД

«Я не очень хорошо подавал, потому что нервничал, и это нормально. Во втором сете расслабился и стал подавать намного лучше. Игра поменялась, но было уже поздно», – заявил 23-летний Рублев.

  • Матч завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу Надаля.
  • 17 ноября Рублев сыграет со Стефаносом Циципасом, который уступил Доминику Тиму.

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