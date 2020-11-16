24-летнему Медведеву предложили с корта забить мяч в ведро, которое держит находящийся на верхнем ряду трибун человек. «Я не уверен, что у меня получится, но приложу все усилия», – пообещал Даниил.

С первой попытки мяч попал в обод ведра, но ассистент сориентировался и поймал его. Второй удар полетел правее цели, и человеку пришлось смещать ведро, но в третий раз пристрелявшийся Медведев попал максимально точно.