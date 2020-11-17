Российский теннисист Даниил Медведев с победы стартовал на групповом этапе Итогового турнира года, который проходит в Лондоне. В первом туре он обыграл немца Александра Зверева – 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 29 минут и начался для Даниила неудачно – он упустил подачу в первом же гейме, но тут же сделал обратный брейк, отыграл 5 брейк-пойнтов в третьем гейме и повел 2:1. При счете 3:2 Медведев реализовал 2-й из 7 брейк-пойнтов и забрал сет.

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Во второй партии Даниил не дал сопернику ни шанса на своей подаче, выиграв 20 из 25 очков. К концу матча российский теннисист устроил небольшой перформанс – при счете 4:3 подал с руки, а в последнем гейме выиграл розыгрыш реверсом и реализовал матчбол в прыжке в стиле Марата Сафина.

Медведев обыграл Зверева во второй раз за 8 дней – неделю назад он праздновал успех в финале «Мастерса» в Париже. Счет личных встреч стал 5-3 в пользу Александра.

Даниил впервые победил в матче на Итоговом турнире (в 2019-м потерпел три поражения) и возглавил таблицу на пару с Новаком Джоковичем.

Против первой ракетки мира Медведев сыграет во втором туре, Зверев сразится с Диего Шварцманом – еще одним неудачником первого круга.

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