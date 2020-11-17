16 ноября в рамках группового этапа Итогового турнира Даниил Медведев играл с Александром Зверевым. Во втором сете русский теннисист схитрил и выполнил не классическую подачу, а подачу с руки.

«Не хотел проявить неуважение к Александру, поэтому сделал это при 30-30, а не 40-0. К тому же уходящая подача у меня не очень работала. Да и он хорошо ее принимал.

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Сначала я собирался подать по центру, потом смотрю – он в пяти метрах за задней линией, а у меня мяч практически на ракетке. Я сделал это, чтобы выиграть очко. Сработало: он хоть и принял, но с трудом. Так что это было умное решение», – отметил после матча Медведев.

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Обычно подачу с руки ассоциируют с чем-то пижонским и неуважительным. Этот трюк прощают только Нику Кирьосу, потому что это меньшее зло, которое может выкинуть бешеный австралиец. Но на этот раз финт Медведева многим зашел. Особенно самому Кирьосу.

«Законодатель мод», – прокомментировал видео Ник.

«Мой братан», – добавил Бублик.

«Стоит отдать должное Даниилу. Он сделал то, что должен был. Подача с руки оправдала себя. Отличная работа. Пожалуй, в начале матча он немного нервничал, но затем вышел на свой уровень. Я был недостаточно хорош, чтобы победить теннисиста из топ-10», — отметил Зверев.

А вот реакция пользователя Рики Даймона, у которого почти 14 тысяч подписчиков в твиттере:

«Один из лучших. Во-первых, это было неожиданно. Настоящая тактика, а не развлечение, как у Кирьоса или Булика. Во-вторых, это Медведев».

Конечно, есть и недовольные.

«Я один думаю, что подача с руки – ****** [фиговый] ход? Почти уверен, что Федалович [сочетание имен Федерера, Надаля и Джоковича] и другие великие теннисисты никогда не сделали бы это из-за уважения к игре».

А вы на чьей стороне: Медведев – позер или ловкий тактик?

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