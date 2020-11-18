Российский теннисист Андрей Рублев проиграл греку Стефаносу Циципасу во втором туре Итогового турнира в Лондоне – 1:6, 6:4, 6:7(6).

На тай-брейке решающего сета Андрей не реализовал матчбол на своей подаче (допустил двойную ошибку) и не смог взять реванш у грека за разгром в 1/4 финала «Ролан Гаррос»-2020.

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На счету Рублева 6 эйсов, две двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из двух попыток. Циципас набил 10 эйсов, ни разу не ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из девяти.

После этого поражения Андрея счет в личных встречах стал 4-2 в пользу грека.

Рублев потерпел второе поражение на турнире. В первом туре он проиграл Надалю.

В последнем туре Итогового турнира Андрей сразится с Домиником Тимом.

Циципас – действующий победитель турнира.

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