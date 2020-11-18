Андрей Рублев проиграл Стефаносу Циципасу (1:6, 6:4, 6:7(6) во втором туре группового этапа Итогового турнира и лишился шансов на выход в полуфинал.

Итоговый турнир ATP Рублев упустил матчбол и проиграл Циципасу на решающем тай-брейке 12 ЧАСОВ НАЗАД

На тай-брейке рещающего сета Андрей уступал 2-5, но сделал рывок и заработал матчбол, но не реализовал его из-за допущенной двойной ошибки. После игры Рублев рассказал об эмоциях.

«Дело не только в двойной. Такие матчи в целом воспринимаются очень болезненно – неважно, двойная это, его виннер или моя ошибка. В конечном итоге разницы нет. Ты проиграл очко.

Когда счет был по пяти, мы играли длинный-длинный розыгрыш. Он убил мое дыхание. Какое-то время я не мог дышать, 25 секунд было недостаточно. Я ошибся, когда не получил предупреждение за затяжку времени, потому что думал, что будет вторая подача. В этом была моя ошибка. Нужно было получить предупреждение за затяжку времени, потратить еще 30 секунд, чтобы сыграть очко.

Мы учимся на своих ошибках, так что это многое мне даст и станет отличным уроком – посмотрим, как я использую его в будущем», – приводит слова Рублева официальный сайт Итогового турнира.

Андрей впервые пробился на Nitto ATP Finals. В последнем туре он сыграет с Домиником Тимом, который первым пробился в 1/2.

Рублев – лидер сезона по выигранным турнирам (5).

Итоговый турнир ATP «Нервничал, и это нормально». Рублев объяснил поражение от Надаля 16/11/2020 В 06:58