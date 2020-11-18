Российский теннисист Даниил Медведев переиграл во втором туре группового этапа Итогового турнира в Лондоне ракетку мира Новака Джоковича – 6:3, 6:3.

На счету Медведева 10 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнтов. Джокович исполнил лишь 3 эйса, 5 раз ошибся на подаче и сделал один брейк.

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После этого матча счет личных встреч стал 4-3 пока еще в пользу Джоковича.

Даниил выиграл у серба 3 из последних четырех противостояний.

В последнем туре группового этапа Медведев сыграет со Шварцманом.

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