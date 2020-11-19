Российский теннисист Даниил Медведев обыграл в групповом этапе Итогового первую ракетку мира Новака Джоковича и гарантировал выход в полуфинал с первого места – это значит, что он пока не встретится с австрийцем Домиником Тимом, который также показывает на турнире очень уверенную игру.
24-летний Даниил максимально близко подобрался к Джоковичу по личным встречам: в данный момент статистика показывает 4-3, но пока в пользу серба. Это первый матч против Новака, который русский номер один берет в двух партиях – раньше все проходило в более тесной борьбе.
Впервые Медведев и Джокович встретились на Кубке Дэвиса в 2017 году – Даниил взял первый сет (6:3), но Новаку достались два следующих, а в четвертой партии Медведев снялся из-за травмы.
Новак Джокович и Даниил Медведев
Фото: Imago
Через несколько месяцев соперники встретились на траве в Истбурне, и это был единственный матч, который Джокович выиграл у Медведева в двух сетах – 6:4, 6:4.
Потом – тесная заруба в 1/8 финала Australian Open-2019, где Даниил взял одну из четырех партий на тай-брейке, а в апреле 2019-го случилась первая победа – на грунте в Монако. Медведев выиграл со счетом 6:3, 4:6, 6:2 и, видимо, был так выхолощен победой над звездным соперником, что в полуфинале уступил Душану Лайовичу.
Затем был памятный полуфинальный матч в Цинциннати, который Медведев переломил после поражения в первой партии (3:6, 6:3, 6:3) и озадачил Джоковича скоростными вторыми подачами. Наконец, в январе 2020-го теннистсты разыграли триллер на ATP Cup, гоняя друг друга по углам и пробивая по линиям, но чуть сильнее в решающие моменты был Новак – 6:1, 7:5, 6:4.
Новак Джокович и Даниил Медведев
Фото: Getty Images
На Итоговом Медведев управился менее чем за полтора часа – 6:3, 6:3. Только в самом начале матча казалось, что Даниил пока лишь присматривается – он не закрыл гейм на подаче соперника со счетом 15:40, но ближе к концу партии все же взял чужую подачу после пяти розыгрышей со счетом «ровно».
Во втором сете был быстрый брейк, и Медведев навесил первой ракетке мира виртуальную «баранку», выиграв семь сетов подряд. Он врубил первую подачу и вынуждал Джоковича ошибаться при розыгрышах – со второй подачи тот выиграл всего 3 раза из 18.
«Мне нравится играть с Новаком, потому что он один из величайших чемпионов в истории нашего спорта. Когда мне было восемь лет, я смотрел по телевизору, как он уже выигрывает турниры «Большого шлема». Он был еще молод. Играть против него – всегда мечта. Конечно, я счастлив, что обыграл его. Я играл хорошо и достаточно надежно в самые важные моменты. Вот почему я победил.
Если честно, я не уверен, что он показал свой лучший теннис. Но, тем не менее, такие матчи бывают у всех. Я всегда говорю, что большая тройка – великие чемпионы, потому что с ними такое случается реже, чем с другими игроками. Их все еще сложно победить, даже в их плохие дни, поэтому я очень рад победе. Чувствую себя сейчас отлично, уверенно. Я знал, что должен был хорошо подавать и использовать свои шансы», – сказал Медведев после матча.
«Если честно, я плохо себя чувствовал – особенно ближе к концу первого сета, в начале второго. Я допустил несколько невынужденных ошибок. Упал уровень игры и физической подготовки в целом. Я изо всех сил пытался найти правильный ритм. Но с таким игроком, как Медведев, матч окончен. Он высокий, хорошо двигается, редко пропускает слева, да и он просто очень умный теннисист. Если вы начнете делать невынужденные ошибки и, возможно, будете играть не в полную силу, он этим воспользуется. Он был лучшим игроком и заслужил победу», – заявил Джокович.
- В полуфинале Медведев сыграет либо с Рафаэлем Надалем, либо со Стефаносом Циципасом, но сперва предстоит ничего не решающий матч против Диего Шварцмана.
- Джоковичу для выхода из группы необходимо побеждать Александра Зверева.