Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В первом сете Рублев дважды взял подачу соперника и повел 4:0, также он проиграл лишь 3 очка на своей подаче. Во второй партии Андрей лидировал 4:3 и имел 40-15 на подаче, но Тим реализовал единственный в матче брейк-пойнт и вернулся в игру. Однако, при 5:5 Рублев сделал решающий брейк и довел встречу до победы.