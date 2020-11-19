Российский теннисист Андрей Рублев обыграл Доминика Тима в заключительном для себя матче Итогового турнира – 6:2, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В первом сете Рублев дважды взял подачу соперника и повел 4:0, также он проиграл лишь 3 очка на своей подаче. Во второй партии Андрей лидировал 4:3 и имел 40-15 на подаче, но Тим реализовал единственный в матче брейк-пойнт и вернулся в игру. Однако, при 5:5 Рублев сделал решающий брейк и довел встречу до победы.

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На счету Андрея 11 эйсов, ни одной двойной, 23 виннерса (16 у Тима) и всего 6 невынужденных ошибок (у Доминика – 15).

Доминик Тим вне зависимости от поражения займет первое место в группе «Токио» и за выход в финал сразится с Новаком Джоковичем или Александром Зверевым.

  • Рублев потерял шансы на выход в полуфинал по итогам матча со Стефаносом Циципасом, который проиграл с матчбола на тай-брейке.
  • Для Андрея это был первый Итоговый турнир в карьере.
  • В сезоне-2020 он остается лидером тура по выигранным турнирам (5).

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