Российский теннисист Андрей Рублев обыграл Доминика Тима в заключительном для себя матче Итогового турнира – 6:2, 7:5.
Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В первом сете Рублев дважды взял подачу соперника и повел 4:0, также он проиграл лишь 3 очка на своей подаче. Во второй партии Андрей лидировал 4:3 и имел 40-15 на подаче, но Тим реализовал единственный в матче брейк-пойнт и вернулся в игру. Однако, при 5:5 Рублев сделал решающий брейк и довел встречу до победы.
На счету Андрея 11 эйсов, ни одной двойной, 23 виннерса (16 у Тима) и всего 6 невынужденных ошибок (у Доминика – 15).
Доминик Тим вне зависимости от поражения займет первое место в группе «Токио» и за выход в финал сразится с Новаком Джоковичем или Александром Зверевым.
- Рублев потерял шансы на выход в полуфинал по итогам матча со Стефаносом Циципасом, который проиграл с матчбола на тай-брейке.
- Для Андрея это был первый Итоговый турнир в карьере.
- В сезоне-2020 он остается лидером тура по выигранным турнирам (5).