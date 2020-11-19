«Их можно сравнивать, потому что они входят в число лучших в истории. Считаю, что Лео Месси – вообще лучший в истории. Он превосходит остальных. Хотя я видел не так много матчей Пеле, но смутно помню чемпионат мира 1970 года, когда мне было 10 лет. Тогда я еще не мог хорошо судить о происходящем на поле.