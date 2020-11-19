«Я очень хорошо начал. Доминик начал не так хорошо, и я воспользовался этим. Это помогло мне действовать увереннее и играть все лучше и лучше. Я желаю Доминику удачи в полуфинале, он заслуживает быть там, где он есть, и он заслуживает выиграть титул.

Я счатлив быть здесь. Я был близок во втором матче. У меня был матч-пойнт, и я подавал, так что все могло быть совсем иначе, если бы я выиграл два матча. Возможно, у меня еще будет шанс попасть в полуфинал. Это часть жизни, нужно просто продолжать работать, и мы увидим, что будет дальше», – цитирует Рублева официальный сайт турнира.