Вторая ракетка России Андрей Рублев выиграл заключительный матч Итогового турнира у Доминика Тима. После игры Андрей пожелал австрийцу удачи и выигрыша титула.

«Я очень хорошо начал. Доминик начал не так хорошо, и я воспользовался этим. Это помогло мне действовать увереннее и играть все лучше и лучше. Я желаю Доминику удачи в полуфинале, он заслуживает быть там, где он есть, и он заслуживает выиграть титул.

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Я счатлив быть здесь. Я был близок во втором матче. У меня был матч-пойнт, и я подавал, так что все могло быть совсем иначе, если бы я выиграл два матча. Возможно, у меня еще будет шанс попасть в полуфинал. Это часть жизни, нужно просто продолжать работать, и мы увидим, что будет дальше», – цитирует Рублева официальный сайт турнира.

  • На Итоговом турнире продолжит играть Даниил Медведев. Он отобрался в полуфинал после побед над Александром Зверевым и Новаком Джоковичем.
  • Рублев – лидер сезона по титулам (5). В 2020-м он впервые вошел в топ-10 рейтинга и сыграл на Nitto ATP Finals.

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