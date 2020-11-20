Рафаэль Надаль стал вторым полуфиналистом Итогового турнира от группы Лондон-2020. В решающем матче группового этапа испанец переиграл Стефаноса Циципаса из Греции – 6:4, 4:6, 6:2.
Надаль уверенно держал подачу вплоть до конца второго сета. При счете 5:4 Циципас заработал двойной брейк-пойнт. Первый Рафа отыграл, но затем пустил двойную ошибку. В третьем сете брейки стали нормой: именно так завершились три стартовых гейма решающий партии. Из этих трех брейков два сделал Надаль, что и предопределило его итоговый успех. В личном противостоянии со Стефаносом испанец ведет уже 6-1.
Рафа занял второе место, уступив лидерство Доминику Тиму по личным встречам, но впервые за пять лет вышел в полуфинал Итогового турнира. За путевку в финал Надаль сыграет с Даниилом Медведевым, который досрочно обеспечил себе победу в группе Токио-1970.
- В пятницу последнюю путевку в плей-офф разыграют Новак Джокович и Александр Зверев.
- Итоговый турнир ATP в последний раз проходит в Лондоне. Следующие пять лет мужской теннисный сезон будет завершаться в итальянском Турине.