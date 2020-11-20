Надаль уверенно держал подачу вплоть до конца второго сета. При счете 5:4 Циципас заработал двойной брейк-пойнт. Первый Рафа отыграл, но затем пустил двойную ошибку. В третьем сете брейки стали нормой: именно так завершились три стартовых гейма решающий партии. Из этих трех брейков два сделал Надаль, что и предопределило его итоговый успех. В личном противостоянии со Стефаносом испанец ведет уже 6-1.