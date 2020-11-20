Сербский теннисист Новак Джокович и немец Александр Зверев определили последнего полуфиналиста Итогового турнира.
Теннис
ATP не разрешила Джоковичу вернуться в совет игроков
Джокович переиграл Зверева со счетом 6:3, 7:6 (4). Новак сделал три эйса, трижды ошибся на подаче и реализовал один брейк-пойнт из четырех – в первом же гейме на чужой подаче. Зверев 12 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трех возможных.
- Джокович занял второе место в группе сыграет в полуфинале с Домиником Тимом.
- Во втором полуфинале встретятся Даниил Медведев и Рафаэль Надаль.
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