Джокович переиграл Зверева со счетом 6:3, 7:6 (4). Новак сделал три эйса, трижды ошибся на подаче и реализовал один брейк-пойнт из четырех – в первом же гейме на чужой подаче. Зверев 12 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трех возможных.