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Сербский теннисист Новак Джокович и немец Александр Зверев определили последнего полуфиналиста Итогового турнира.

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Джокович переиграл Зверева со счетом 6:3, 7:6 (4). Новак сделал три эйса, трижды ошибся на подаче и реализовал один брейк-пойнт из четырех – в первом же гейме на чужой подаче. Зверев 12 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трех возможных.

  • Джокович занял второе место в группе сыграет в полуфинале с Домиником Тимом.
  • Во втором полуфинале встретятся Даниил Медведев и Рафаэль Надаль.

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