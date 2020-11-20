Первая ракетка России Даниил Медведев завершил групповой этап Итогового турнира-2020 победой над Диего Шварцманом из Аргентины – 6:3, 6:43 Матч уложился в 1 час 15 минут.

Итоговый турнир ATP Медведев впервые вынес Джоковича в двух сетах. Новак респектует Даниилу ВЧЕРА В 08:08

Даниил превзошел соперника по подачам навылет (4-0), реализовал 3 брейк-пойнта из 9, отыграв при этом оба брейк-пойнта Шварцмана. В личном противостоянии русский теннисист ведет безоговорочно – 5-0.

В предыдущих матчах Итогового Медведев переиграл Александра Зверева (6:3, 6:4) и Новака Джоковича (6:3, 6:3). Благодаря этим результатам он завершил групповой этап, не отдав соперникам ни одного сета.

В полуфинале Даниил сыграет с Рафаэлем Надалем. Другую путевку в финал разыграют Доминик Тим и Джокович.

Оба полуфинала пройдут 21 ноября, на следующий день состоится финал.

Итоговый турнир в последний раз проходит в Лондоне. Когда столица Британии принимала финал сезона впервые, его выиграл русский теннисист Николай Давыденко (2009 год).

Итоговый турнир ATP Медведев расправился с Джоковичем и вышел в полуфинал Итогового ВЧЕРА В 23:34