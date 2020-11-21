Казалось, что Даниил Медведев после прорыва 2019-го проводит невыразительный сезон – особенно на фоне коллекционирующего титулы Андрея Рублева. Но лидер сборной проснулся к концу года, взял титул на «Мастерсе» в Париже и единственным из восьмерки сильнейших выиграл все три встречи группового этапа на Итоговом турнире ATP. Теперь Медведева ждет главный матч – игра за выход в финал против Рафаэля Надаля.

По личным встречам Даниил оглушительно проигрывает – он уступил все три матча, которые состоялись в августе-ноябре прошлого года. Но не все так плохо: разгромно (3:6, 0:6) он упустил только первую встречу в финале Монреаля. Потом был памятный финал US Open, где Медведев летел в два сета и в итоге дошел до пятого. Наконец, случился матч на прошлогоднем Итоговом – странный, который русский теннисист должен был выигрывать. Медведев вел в третьей партии 5:1, имел матчболы, но разбазарил преимущество и до сих пор не может внятно объяснить причины.

Итоговый турнир ATP 💯 Медведев не отдал соперникам ни одного сета на пути в полуфинал Итогового 8 ЧАСОВ НАЗАД

Даниил Медведев Фото: Getty Images

Игра на Итоговом-2020 начнется в 23:00 по московскому времени, телеканал Eurosport покажет матч в прямом эфире. Букмекеры ставят на Медведева – коэффициент 1,78 против 2,15. В общем-то, это оправдано, если судить по игре в Лондоне: Надаль на двух тай-брейках уступил Доминику Тиму, только в трех партиях справился со Стефаносом Циципасом, а Медведев не отдал соперникам (включая первую ракетку мира Новака Джоковича) ни сета.

Медведев и Надаль – теннисисты абсолютно разного профиля. Тактика испанца традиционно неудобна большинству соперников – он постоянно подкручивает мяч, играет в невероятно высоком и в то же время резаном темпе, сбивая ритм тому, кто находится по другую сторону сетки. Рафа не очень любит игру в залах и улетел от Зверева в полуфинале Парижа, но конкретно на этом турнире смотрится бодро, а убойная подача летит прямо в корт.

Даниил, напротив, выбирает долгие методичные розыгрыши и кроссы бэкхендов, стремясь скорее усыпить соперника, чем вымотать. Он точно попытается перевести игру вниз, проводя фирменные плоские удары, но и Надаль будет к этому готов. Медведев понимает, что с Рафой не пройдет то же, что с Джоковичем – скорее всего, придется покидать любимую заднюю линию и идти в корт. В матче с Диего Шварцманом он экспериментировал – выходил к сетке, бил слету и принимал, не защищаясь, а атакуя.

Размашистый обводящий и бэкхенд в прыжке – Медведев эффектно завершил оба сета со Шварцманом

Эти наработки должны помочь против Надаля: главное – не потерять первую подачу и концентрацию. Этот соперник не простит ошибок из первого гейма в матче со Зверевым.

В параллельном полуфинале в 17:00 сыграют Доминик Тим и Новак Джокович.

КТО ВЫЙДЕТ В ФИНАЛ? Конечно, Медведев! Увы, Надаль

Итоговый турнир ATP Надаль победил Циципаса и вышел в полуфинал на Медведева ВЧЕРА В 00:44