Первая ракетка мира Новак Джокович остался без финала Итогового турнира. В полуфинале серб уступил австрийцу Доминику Тиму со счетом 4:6, 7:6(10), 6:7(5).

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Наиболее драматичным выдался второй сет. Сначала при счете 6:5 Новак на приеме не реализовал двойной сетбол. Потом Тим на тай-брейке упустил четыре матчбола и в итоге отдал сет Джоковичу. В решающем тай-брейке Новак быстро повел 4-0, но проиграл следующие шесть розыгрышей. Тим не реализовал и пятый матчбол, но шестой стал победным.

Матч растянулся на без малого три часа – 2:57. Джокович был безошибочен на подаче (0-5 по двойным), но за весь матч не реализовал ни одного брейк-пойнта, проиграв один гейм на подаче в стартовом сете.

Доминик сократил отставание в личном противостоянии – 5-7. При этом он лишь во второй раз обыграл Новака на харде за шесть матчей. Впервые это тоже произошло на Итоговом (в 2019-м). Австриец во второй раз сыграет в финале Итогового турнира. Год назад он уступил в титульном матче Стефаносу Циципасу.

Вторую путевку в финал разыграют Даниил Медведев и Рафаэль Надаль. Матч начнется примерно в 23:00 мск.

Титульный матч пройдет 22 ноября.

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