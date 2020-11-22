Российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере сыграет в финальном матче Итогового турнира. А для этого он – также впервые - победил испанца Рафаэля Надаля – 3:6, 7:6(4), 6:3. Полуфинал продолжался 2 часа 37 минут.

Первый сет выдался исключительно странным: Медведев три гейма идеально подавал первой. А вот Надаль почти в 60% розыгрышей был вынужден обращаться ко второй. Трижды 20-кратный чемпион «Шлемов» столкнулся с брейк-пойнтами, но отыграл все. Судьбоносным стал восьмой гейм – на новых мячах Даниил проиграл свою подачу на ноль и фактически сет.

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На вторую партию первая ракетка России вышел заведенным и уверенно сыграл на приеме. При счете 4:1 Даниил заработал брейк-пойнт, но пробил с кросса в коридор. А уже в следующем гейме брейканул Надаль. Медведев попал в психологическую яму – Рафа забрал подачу, а потом заработал скрытый матчбол, стянул соперника к сетке и отправил свечу точно на заднюю.

Но когда опытнейший испанец подавал на финал, настала очередь для Даниила собраться: подачу Рафаэля он под ноль взял. А дальше доминировал на тай-брейке и перевел матч в третий сет.

В решающем сете оба теннисиста – и многоопытный Надаль, и молодой да горячий Медведев – действовали осторожно, не рисковали. Кульминация настала при счете 3:3 и 30-0 на подаче испанца. Ошибка испанца, дерзость Даниила и вот: первый брейк-пойнт. Его Надаль отыграл эйсом (всего лишь вторым – и последним – за матч). Снова Медведев зарабатывает брейк-пойнт, снова Рафу спасает первая подача. Третий брейк-пойнт, Медведев выходит к сетке, перекрывает корт и… ВЗЯЛ! Больше своего Даниил не отпустил, сделал еще брейк, который и вывел его в финал.

Даниил Медведев после победы над Рафаэлем Надалем Фото: Getty Images

За титул Медведев сразится с Домиником Тимом из Австрии. Даниил также уступает австрийцу в очных встречах, но его он уже побеждал – 1-3.

Итоговый турнир проходит в Лондоне в последний раз. Со следующего года ивент переедет в Италию, в Турин. А впервые столица Британии принимала финал сезона в 2009-м, и победил тогда… русский теннисист Николай Давыденко. Может получиться очень символично.

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