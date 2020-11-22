Первая ракетка России Даниил Медведев с четвертого раза переиграл испанца Рафаэля Надаля (3:6, 7:6 (4), 6:3) и вышел в финал Итогового турнира ATP, где сыграет с австрийцем Домиником Тимом.

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Соперники встречались четыре раза, Тим ведет 3-1. Единственный матч Медведев выиграл в августе 2019 года в начале своего восхождения на вершину. Русский и австрийский теннисисты сошлись в четвертьфинале Монреаля, и Даниил уверенно закрыл оппонента со счетом 6:3, 6:1, а потом дошел до финала, где уступил Надалю.

Тим выиграл в четвертьфинале Санкт-Петербурга в 2018-м (и взял затем титул), в финале Барселоны на грунте в 2019-м, а последняя встреча состоялась несколько месяцев назад в полуфинале US Open. Доминик выиграл в трех партиях со счетом 6:2, 7:6 (7), 7:6 (5), но видимая легкость обманывает – Медведев не выглядел хуже и проиграл скорее психологически.

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И во втором, и в третьем сетах Даниил подавал на партию, но Тиму удавалось вернуться, а потом он брал свое на тай-брейках. Статистика – 12 эйсов Медведева против двух у Тима, равный процент первой подачи (59), 29 виннерсов Медведева против 22 у Тима, 8 выигранных подряд очков против шести. По некоторым показателям лидирует австриец – но не разгромно.

На US Open Даниил играл неплохо, но концовку сезона он проводит феноменально – разница видна невооруженным глазом. Тим остается на прежнем высоком уровне, но нельзя сказать, что он прибавил.

Путь к финалу

Медведев не проиграл ни одного матча и отдал только один сет Рафе Надалю. В группе он поочередно переиграл Александра Зверева (6:3, 6:3), Новака Джоковича (6:3, 6:3) и Диего Шварцмана (6:3, 6:3), затем за 2 часа 38 минут размотал Надаля.

Рафаэль Надаль и Даниил Медведев Фото: Getty Images

Тим идет чуть хуже – он обеспечил досрочный выход с первого места трудовыми победами над Стефаносом Циципасом (7:6 (5), 4:6, 6:3) и тем же Надалем (7:6 (7), 7:6 (4)), но уступил Андрею Рублеву (2:6, 5:7). Возможно, в ничего не решающем матче против второй ракетки России Доминик не слишком упирался, но все же отдал сопернику 200 рейтинговых очков.

В полуфинале австриец справился с Джоковичем – 7:5, 6:7 (10), 7:6 (5). На решающем тай-брейке он летел 0:4, но Новак дрогнул. Таким образом, оба финалиста переиграли первую и вторую ракетки мира.

Ставки букмекеров

Медведев – 1,76

Тим – 2,18

Аналитики отдают предпочтение Даниилу, несмотря на рейтинг: он стоит четвертым, а его соперник – третьим. В матче с Надалем он тоже шел фаворитом.

Оба провели затяжные полуфиналы – Тим сломил Джоковича за 2 часа 57 минут, Медведеву потребовалось на 19 минут меньше. По сути, незначительная разница для топ-теннисистов, но матч Медведева начался на пять с половиной часов позже – будущий соперник уже отдыхал и смотрел вторую игру дня с трибун. Возможно, это дает перевес Тиму, но победа над Надалем случается не каждый день – Даниил выйдет на корт максимально заряженным.

Букмекеры предлагают коэффициент 2,27 на то, что в финале будет три сета, 1,80 – на тай-брейк хотя бы в одной партии. В тай-брейк с Тимом лучше не ввязываться – у него убойная статистика их реализации.

Даниил Медведев и Доминик Тим Фото: Getty Images

Где смотреть

Матч начнется в 21:00 по московскому времени, Eurosport 1 покажет заключительную игру сезона в прямом эфире. Присоединяйтесь!

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