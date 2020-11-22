Российский теннисист Даниил Медведев переиграл испанца Рафаэля Надаля в полуфинале Итогового турнира ATP. После спортсмены поделились впечатлениями от игры.

«До 4:5 во втором сете у меня было ощущение, что кое-что я делаю правильно, но этого недостаточно, – заявил Медведев. – Только после брейка появилось хорошее внутреннее ощущение, чувство связи между ударами. Не могу сказать, что после того гейма все пошло – но это был хороший гейм, я стал лучше чувствовать игру и понимать, когда нужно пробить под бэкхенд. Он сегодня оттуда медленно резал и пробил, по-моему, всего два виннерса. Еще я стал понимать, когда нужно разнообразить игру, перевести под форхенд. Тай-брейк и третий сет я провел очень хорошо.

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Не могу сказать, какое именно качество мне помогло. Одного мало – чтобы обыграть Рафу, нужно все. Чтобы хорошо работали бэкхенд и форхенд, чтобы оставалось мощная психология, потому что он включен постоянно. В последнем розыгрыше его удар попал в сетку, и я подумал: «Если мяч пройдет, то придется дальше играть и играть, а потом играть снова».

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С Рафой все матчи такие. Я рад, что мяч не прошел, и поэтому улыбался. Думал, что если бы он попал, то это было бы похоже на прошлый год, когда я упустил матчбол. Но сегодня у меня все хорошо работало – особенно с конца второго сета».

Надаль сказал, что к концу матча не устал физически. «Зато в начале матча Медведев был лучше меня. Я с трудом удерживал подачу, но потом сделал брейк и взял сет. Во второй партии была та же история, и к концу я играл чуть лучше. Но при счете 5:4 он провел хороший гейм, а я плохой. Вот и все. У меня была отличная возможность, и я ее упустил. А он молодец, отлично играет. Желаю ему всего наилучшего».

Медведев выиграл со счетом 3:6, 7:6 (4), 6:3, хотя во втором сете Надаль подавал на победу.

Даниил обыграл Надаля впервые в карьере, счет по личным встречам – 3-1.

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