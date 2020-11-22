Соперники рубились на корте 2 часа 43 минуты. Медведев выполнил больше эйсов (12-6), но при этом и чаще ошибался (3-1), а еще чаще вынужденно прибегал ко второй подаче (60%-73%). Доминик и Даниил сделали всего по одному брейку. При этом Медведев заработал за весь матч девять брейк-пойнтов. Шесть пришлись на третий сет – Тим не смог отыграть только последний.