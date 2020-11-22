Первая ракетка России Даниил Медведев нанес поражение Доминику Тиму из Австрии со счетом 4:6, 7:6(2), 6:4 и стал триумфатором Итогового турнира ATP.

Соперники рубились на корте 2 часа 43 минуты. Медведев выполнил больше эйсов (12-6), но при этом и чаще ошибался (3-1), а еще чаще вынужденно прибегал ко второй подаче (60%-73%). Доминик и Даниил сделали всего по одному брейку. При этом Медведев заработал за весь матч девять брейк-пойнтов. Шесть пришлись на третий сет – Тим не смог отыграть только последний.

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Медведев стал первым победителем Итогового турнира, который на пути к трофею обыграл и первую (Джоковича на групповой стадии), и вторую (Надаля в полуфинале) и третью (это Тим) ракетки планеты.

В личном противостоянии Даниил сократил отставание от Тима – 2-3. На харде счет и вовсе стал равным (2-2).

  • Итоговый турнир в последний раз прошел в Лондоне. Самый первый лондонский ивент тоже выиграл теннисист из России – Николай Давыденко в 2009-м.
  • С 2021-го теннисный мужской сезон будет завершаться в Турине.

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