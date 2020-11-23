Лондон в последний раз принял Итоговый турнир ATP. Удивительно, но начался и закончился британский этап в биографии ATP Finals с триумфа русского теннисиста. В 2009-м в столице Британии первым трофей поднял Николай Давыденко, и это был также первый российский триумф на Итоговых вообще. Прежде тот же Николай (в 2008-м в Шанхае) и Евгений Кафельников (в 1997-м в Ганновере) доходили до финала, но там терпели поражения.