Лондон в последний раз принял Итоговый турнир ATP. Удивительно, но начался и закончился британский этап в биографии ATP Finals с триумфа русского теннисиста. В 2009-м в столице Британии первым трофей поднял Николай Давыденко, и это был также первый российский триумф на Итоговых вообще. Прежде тот же Николай (в 2008-м в Шанхае) и Евгений Кафельников (в 1997-м в Ганновере) доходили до финала, но там терпели поражения.

Спустя 11 лет достижение Давыденко повторил Даниил Медведев.

Итоговый турнир ATP
🏆 Медведев выиграл Итоговый турнир
2 ЧАСА НАЗАД

А вот все лондонские чемпионы:

2009. Николай Давыденко

Николай Давыденко – победитель Итогового турнира-2009

Фото: Getty Images

Финал: Николай Давыденко (Россия) – Хуан Мартин дель Порто (Аргентина) – 6:3, 6:4

2010. Роджер Федерер

Роджер Федерер – победитель Итогового турнира-2010, слева – Рафаэль Надаль

Фото: Getty Images

Финал: Роджер Федерер (Швейцария) – Рафаэль Надаль (Испания) – 6:3, 3:6, 6:1

2011. Роджер Федерер

Роджер Федерер – победитель Итогового турнира-2011

Фото: Getty Images

Финал: Роджер Федерер (Швейцария) – Жо-Вильфрид Тсонга (Франция) – 6:3, 6:7(6), 6:3

2012. Новак Джокович

Новак Джокович – победитель Итогового турнира-2012

Фото: Getty Images

Финал: Новак Джокович (Сербия) – Роджер Федерер (Швейцария) – 7:6(6), 7:5

2013. Новак Джокович

Новак Джокович – победитель Итогового турнира-2013

Фото: Getty Images

Финал: Новак Джокович (Сербия) – Рафаэль Надаль (Испания) –6:3, 6:4

2014. Новак Джокович

Новак Джокович – победитель Итогового турнира-2014

Фото: Getty Images

Финал: Новак Джокович (Сербия) – Роджер Федерер (Швейцария) – швейцарец снялся перед матчем

2015. Новак Джокович

Новак Джокович – победитель Итогового турнира-2015

Фото: Getty Images

Финал: Новак Джокович (Сербия) – Роджер Федерер (Швейцария) – 6:3, 6:3

2016. Энди Маррей

Энди Маррей – победитель Итогового турнира-2016

Фото: Getty Images

Финал: Энди Маррей (Великобритания) – Новак Джокович (Сербия) – 6:3, 6:4

2017. Григор Димитров

Григор Димитров победитель Итогового турнира-2017

Фото: Getty Images

Финал: Григор Димитров (Болгария) – Давид Гоффен (Бельгия) – 7:5, 4:6, 6:3

2018. Александр Зверев

Александр Зверев – победитель Итогового турнира-2018

Фото: Getty Images

Финал: Александр Зверев (Германия) - Новак Джокович (Сербия) – 6:4, 6:3

2019. Стефанос Циципас

Стефанос Циципас – победитель Итогового турнира-2019

Фото: Getty Images

Финал: Стефанос Циципас (Греция) – Доминик Тим (Австрия) – 6:7(6), 6:2, 7:6(4)

2020. Даниил Медведев

Даниил Медведев – победитель Итогового турнира-2020

Фото: Getty Images

А вот без масочки:

Даниил Медведев – победитель Итогового турнира-2020

Фото: Getty Images

Финал: Даниил Медведев (Россия) – Доминик Тим (Австрия) – 4:6, 7:6(2), 6:4

  • Ближайшие пять сезонов теннисисты будут завершать в итальянском Турине.
  • Итоговый турнир проводится с 1970 года. Рекорд по титулам удерживает Федерер – 6 побед.

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