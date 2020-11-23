Лондон в последний раз принял Итоговый турнир ATP. Удивительно, но начался и закончился британский этап в биографии ATP Finals с триумфа русского теннисиста. В 2009-м в столице Британии первым трофей поднял Николай Давыденко, и это был также первый российский триумф на Итоговых вообще. Прежде тот же Николай (в 2008-м в Шанхае) и Евгений Кафельников (в 1997-м в Ганновере) доходили до финала, но там терпели поражения.
Спустя 11 лет достижение Давыденко повторил Даниил Медведев.
А вот все лондонские чемпионы:
2009. Николай Давыденко
Николай Давыденко – победитель Итогового турнира-2009
Фото: Getty Images
Финал: Николай Давыденко (Россия) – Хуан Мартин дель Порто (Аргентина) – 6:3, 6:4
2010. Роджер Федерер
Роджер Федерер – победитель Итогового турнира-2010, слева – Рафаэль Надаль
Фото: Getty Images
Финал: Роджер Федерер (Швейцария) – Рафаэль Надаль (Испания) – 6:3, 3:6, 6:1
2011. Роджер Федерер
Роджер Федерер – победитель Итогового турнира-2011
Фото: Getty Images
Финал: Роджер Федерер (Швейцария) – Жо-Вильфрид Тсонга (Франция) – 6:3, 6:7(6), 6:3
2012. Новак Джокович
Новак Джокович – победитель Итогового турнира-2012
Фото: Getty Images
Финал: Новак Джокович (Сербия) – Роджер Федерер (Швейцария) – 7:6(6), 7:5
2013. Новак Джокович
Новак Джокович – победитель Итогового турнира-2013
Фото: Getty Images
Финал: Новак Джокович (Сербия) – Рафаэль Надаль (Испания) –6:3, 6:4
2014. Новак Джокович
Новак Джокович – победитель Итогового турнира-2014
Фото: Getty Images
Финал: Новак Джокович (Сербия) – Роджер Федерер (Швейцария) – швейцарец снялся перед матчем
2015. Новак Джокович
Новак Джокович – победитель Итогового турнира-2015
Фото: Getty Images
Финал: Новак Джокович (Сербия) – Роджер Федерер (Швейцария) – 6:3, 6:3
2016. Энди Маррей
Энди Маррей – победитель Итогового турнира-2016
Фото: Getty Images
Финал: Энди Маррей (Великобритания) – Новак Джокович (Сербия) – 6:3, 6:4
2017. Григор Димитров
Григор Димитров победитель Итогового турнира-2017
Фото: Getty Images
Финал: Григор Димитров (Болгария) – Давид Гоффен (Бельгия) – 7:5, 4:6, 6:3
2018. Александр Зверев
Александр Зверев – победитель Итогового турнира-2018
Фото: Getty Images
Финал: Александр Зверев (Германия) - Новак Джокович (Сербия) – 6:4, 6:3
2019. Стефанос Циципас
Стефанос Циципас – победитель Итогового турнира-2019
Фото: Getty Images
Финал: Стефанос Циципас (Греция) – Доминик Тим (Австрия) – 6:7(6), 6:2, 7:6(4)
2020. Даниил Медведев
Даниил Медведев – победитель Итогового турнира-2020
Фото: Getty Images
А вот без масочки:
Даниил Медведев – победитель Итогового турнира-2020
Фото: Getty Images
Финал: Даниил Медведев (Россия) – Доминик Тим (Австрия) – 4:6, 7:6(2), 6:4
- Ближайшие пять сезонов теннисисты будут завершать в итальянском Турине.
- Итоговый турнир проводится с 1970 года. Рекорд по титулам удерживает Федерер – 6 побед.