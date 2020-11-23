Даниил Медведев не просто сохранил четвертое место в рейтинге ATP по результатам Итогового турнира года, но и приблизился к топ-3 – от Доминика Тима и Рафаэля Надаля русский теннисист отстает чуть больше чем на 1000 очков.

На первом месте год закончил серб Новак Джокович, вторым идет Надаль, третье место занимает Тим. Первую пятерку замыкает швейцарец Роджер Федерер. Россиянин Андрей Рублев, который на Итоговом турнире не вышел из группы, сохранил восьмое место в рейтинге.

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Джокович сравнялся с американцем Питом Сампрасом, который рекордные шесть раз заканчивал год первой ракеткой мира. Серб возглавлял рейтинг ATP по итогам сезонов 2011, 2012, 2014, 2015, 2018 годов.



Рейтинг АТР от 23 ноября:



1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12 030 очков;

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9 850;

3 (3). Доминик Тим (Австрия) – 9 125;

4 (4). Даниил Медведев (Россия) – 8 470;

5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) – 6 630;

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) – 5 925;

7 (7). Александр Зверев (Германия) – 5 525;

8 (8). Андрей Рублев (Россия) – 4 119;

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) – 3 455;

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) – 3 075;

20 (20). Карен Хачанов (Россия) – 2 245.

Медведев в воскресенье стал победителем Итогового турнира ATP, обыграв в финале австрийца Доминика Тима.

В заключительной трети сезона-2021 Даниил предстоит защитить более 6 тысяч очков.

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