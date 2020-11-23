Даниил Медведев – король Лондона! На пути пока к главному трофею в карьере россиянин потрепал супертопов – Джоковича, Надаля и Тима. Круче перфоманс мог стать только при одном условии – участии Роджера Федерера, но швейцарец предусмотрительно пропустил Итоговый. Под руку Даниилу на этом турнире было лучше не попадаться.

Медведев провел средний сезон-2020, особенно если учитывать его прошлогодний взлет, когда он пободался в финале US Open с Надалем, но не довел до конца грандиозный камбэк. Тогда очень интенсивный сезон сказался на физических кондициях Даниила к концу года – на дебютном Итоговом уставший русский теннисист проиграл все три матча.

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В 2020-м Даниил не добрался до финалов «Шлемов» и до осени, мягко говоря, не блистал. Основное внимание было уделено Рублеву, который так раскочегарился, что влетел в десятку. Но именно Медведев взорвал Лондон, да так, что у соперников глаза полезли на лоб – такого уверенного и мощного русского они еще не видели.

Для начала Даниил забожил в Париже и покорил один самых престижных «Мастерсов» – в решающем матче он сломил Сашу Зверева. В этой игре проявилась главная особенность Медведева образца этой осени – Даниил мог проиграть первый сет, но удивительным и приятным образом прибавлял по ходу матча. Он менял тактику, приспосабливался и минимизировал количество хейта в адрес соперников. Холодная голова, расчет, уверенность и потрясающая работоспособность.

Концентрация Медведева находилась на таком запредельном уровне, что Даня даже после завершения матча не сразу радовался, а даже выглядел растерянным – такое выражение лица у него было после побед над Джоковичем и Надалем. «После брейка, когда он подавал на матч, было ощущение, что кое-что я делаю правильно, но этого недостаточно, – признался Медведев после победы над Рафой. – Я стал лучше чувствовать игру и понимать, когда нужно пробить под бэкхенд. Он сегодня оттуда медленно резал и пробил, по-моему, всего два виннерса. Еще я стал понимать, когда нужно разнообразить игру, перевести под форхенд».

Даниил Медведев Фото: Getty Images

Медведев стал первым за 72 матча игроком, который победил Рафу, проиграв первый сет. В финале с Тимом произошла похожая история. Неудачный первый сет, близость к поражению и подобранный ключик к игре австрийца. Доминик регулярно резал мяч под бэкхэнд Медведеву, чтобы лишить плотности ударов. Это работало больше часа игры, пока Даниил не решился на риск – как только Доми пилил мяч, русский теннисист летел к сетке и вызывал панику у соперника. Этот прием стал ключевым в игре и помог Медведеву взять титул.

Особое восхищение вызывает потрясающая выносливость Даниила. Русский теннисист совершенно не похож на атлета, но создается впечатление, что его батарейка никогда не садится. Трудно даже вспомнить эпизод с одышкой у Даниила или судорог. Такого результата он достиг не только благодаря правильному питанию, но и способности проводить много времени в корте, а не гонять, как Надаль, по всей задней линии. Поэтому у Медведева всегда меньшиий пробег в километрах, чем у соперников.

Совокупность множества этих факторов помогла Медведеву расположить к себе удачу и взять Итоговый. Раньше Даниил тратил много времени и энергии на отвлекавшие его раздражители, но теперь наконец-то понял, что это только мешает. Тот случай, когда победа над собой помогла взойти на вершину. Осталось на ней удержаться и начать коллекционировать «Шлемы».

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