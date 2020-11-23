Победа Даниила Медведева на Итоговом турнире восхитила любителей тенниса по всему миру – даже тех, кто в финале болел за Доминика Тима. Иностранные болельщики и журналисты ошеломлены тем, как русский теннисист на одном турнире переиграл первую, вторую и третью ракетки мира, как переломил матчи против Тима и Рафаэля Надаля.

Особенно отмечают ментальную невозмутимость Даниила, который после великолепных побед выглядел так, будто ничего не произошло. Это его фирменный стиль, к которому пока не все привыкли. А еще пишут о необычной манере игры Медведева – неудобной и, пожалуй, не совсем правильной технически, но невероятно эффективной.

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«Игра Медведева изящна, как у борца сумо, впервые пробующего балет. Но потом он начинает двигаться, как жираф на амфетаминах. У него в рукаве больше трюков, чем у Гарри Гудини, а победу он празднует, как замороженный труп, вытащенный из антарктического озера. Загадочный и странный человек», – пишет пользователь ютьюба под хайлайтами матча от ATP.

«Медведев играет с изяществом дивана, падающего в бассейн, но все же попадает чисто и уверенно», – еще одна забавная аналогия.

«Он действительно изменился! Вспомните, как он стучал ракеткой по судейской вышке. Абсолютно другой человек!»

«В финале он был гением, у Даниила нереальный теннисный IQ».

А это – о моменте в конце первого сета, когда сетка помогла Доминику Тима забрать партию. «Комментатор: «Видно, что он разочарован». Медведев: «Ха-ха, лол», – и улыбается».

«Его реакция – как будто он прошел первый круг. Или квалификацию. Или выиграл на «Челленджере», – этой фразой завершим парад комментаторов в соцсетях и перейдем к публикациям иностранных журналистов.

«В мужском теннисе ожидается новый порядок, пришедший из России с любовью», – анонсирует Daily Mail.

«Даниил Медведев – король тенниса, пока кто-то не докажет обратное, – не скупится на похвалу The Guardian. – Его победа над третьим номером и чемпионом US Open Домиником Тимом невероятна. Лучшие игроки мира – и молодые, и опытные – сбились в кучу у его ног».

Даниил Медведев Фото: Getty Images

«Медведев получил теннисную корону», – выдал емкий заголовок немецкий Bild.

Тумайни Карайол из The Guardian сравнил Даниила образца матча с Тимом на US Open, где он вышел из себя, и Даниила с Итогового.

«Даниил Медведев – супервайзеру US Open: «Ребята, вы все время сидите возле корта и ничего не делаете. Ничего не делаете». Даниил Медведев – после финала Итогового: «То, что делают все – болбои, супервайзеры – просто невероятно. Спасибо, ребята». Это называется рост».

«Когда речь идет о победе Медведева, не может быть никаких звездочек или оговорок вроде «там не было Федерера», «такой-то был не в форме» или «он еще не выиграл мэйджор». Тень Биг-3 по-прежнему нависает над мужским туром, но этот турнир стал предупреждением, что другие игроки наступают на пятки», – аналитика от ESPN.

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