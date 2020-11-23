Мюнхенская «Бавария» поздравила российского теннисиста Даниила Медведева с победой на Итоговом турнире ATP.
«Поздравляем с победой на Итоговом! У нас есть кое-что, что ждет тебя в Мюнхене», – говорится в твиттере немецкого клуба. В «Баварии» персонально для Медведева сделали клубную футболку с его фамилией и первым номером.
«Это очень круто!» – отреагировал Даниил, который болеет за «Мюнхен».
Также 24-летнего теннисиста поздравил «Зенит», с которым его связывают дружественные отношения. Перед финалом Saint Petersburg Open-2020 Даниил сыграл выставочный матч в паре с Александром Медведевым – гендиректором «Зенита» и питерского теннисного турнира.
- Медведев выиграл в финале Итогового турнира у Доминика Тима со счетом 4:6, 7:6 (2), 6:4.
- Также за «Баварию» болеет немецкий теннисист Александр Зверев.