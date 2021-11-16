Статистика встреч

Медведев и Зверев встречались 10 раз, у каждого теннисиста по 5 побед.

Саша вел в счете 5:1, но с 2019-го проиграл четыре матча подряд.

За этот отрезок немец взял у Медведева всего два сета.

Соперники ни разу не встречались на мэйджорах, но 5 раз играли на «Мастерсах» – счет 3:2 в пользу Даниила.

Медведев и Зверев третий год подряд играют на групповом этапе Итогового турнира: в 2019-м победил немец, в 2020-м – русский.

В 2021-м Медведев выиграл оба матча у Зверева: 2:1 на ATP Cup и 2:0 в Париже.

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В полуфинале последнего «Мастерса» Даниил не оставил шансов сопернику – выиграл 6:2, 6:2 за 1 час 20 минут.

Удивительно, но все 10 встреч между теннисистами состоялись на харде.

В помещении состоялись 5 из них – Медведев также выиграл больше (3:2).

Форма

Оба теннисиста провели очень качественный осенний отрезок сезона. Медведев за 2,5 месяца сыграл три турнира – один выиграл, а еще на одном был в финале. Конечно, все помнят выдающийся и исторический US Open, где Даниил остановил в финале Новака Джоковича и взял первый в карьере «Шлем». Затем российский теннисист взял небольшой отдых, побаловался выступлением на Кубке Лэйвера (в единственном матче разгромил Шаповалова), а затем прикатил в Майами, но в четвертом круге проиграл Григору Димитрову. После поражения Даниил жаловался на усталость и до Парижа больше не играл. Зато в столице Франции Медведев был неплох: долго брал разгон, но к решающим стадиям подошел в форме – разбил Зверева в 1/2, а в финале вел у Джоковича, но уступил в трех партиях.

Даниил Медведев Фото: Getty Images

Александр также выдал мощнейшую серию. С Олимпиады в Токио он провел 32 матча и проиграл только три из них. В Японии немец завоевал золото, затем выиграл «Мастерс» в Цинциннати и добрался до полуфинала US Open, где в трех сетах уступил Джоковичу. До Итогового Зверев провел еще три турнира: в четвертьфинале Индиан-Уэллс с матчболов проиграл Тэйлору Фритцу, выиграл титул в Вене, а в Париже проиграл Медведеву в 1/2.

На ATP Finals Даня и Саша провели по матчу, в которых победили. Медведев в непростом поединке оказался сильнее Хуберта Хуркача – после проигранного на тай-брейке первого сета российский теннисист мобилизовался и по разу взял подачу соперника в следующих двух партиях (6:7(5), 6:3, 6:4). Зверев встречался с Маттео Берреттини и закончил матч досрочно – итальянец снялся в начале второго сета из-за проблем с прессом (7:6(7), 1:0, А).

Кто что сказал

Даниил Медведев: «Мне нравятся быстрые корты, но здесь они, пожалуй, самые быстрые из тех, что я когда-либо видел в туре. Не думаю, что это те же корты, что были в Лондоне. Думаю, дело в комбинации воздуха – здесь он более сухой. Мяч летит очень быстро, и я почти не почувствовал давления в матче с отличным принимающим. Да, я действующий чемпион, но это было в Лондоне, а сейчас мы в новом месте, новом отеле. Думаю, в Турине может быть новый победитель».

Александр Зверев Фото: Getty Images

«Тебе совсем не с кем тренироваться было или что?» – такую фразу бросил Зверев Медведеву перед началом турнира, когда русский №1 тренировался со Стефаносом Циципасом.

Котировки и прогноз на игру

Победа Медведева: 1,52

Победа Зверева: 2,65

Последний матч теннисистов был совсем недавно, и там преимущество Медведева не вызвало вопросов. Не должно у него возникнуть проблем и на этот раз. Даниил находится в отличной форме, а быстрые корты Турина дают ему дополнительное преимущество. Поэтому если и ставить на что-то в этом матче, так это на победу Даниила за пусть и небольшой, но рабочий кэф 1,52.

Где и когда смотреть матч

Встреча Медведев – Зверев состоится 16 ноября в Турине и начнется в 16:00 по московскому времени. В прямом эфире игру можно посмотреть на телеканале Eurosport 1, но также читайте текстовую трансляцию на Eurosport.ru.

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