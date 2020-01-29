Тим снял проклятие тай-брейков и вынес Надаля. Его не остановит даже Джокович

29 января австриец Доминик Тим обязательно отметит в календаре и будет праздновать как второй день рождения – именно в этот день Доми впервые обыграл первую ракетку мира Рафаэля Надаля на турнире «Большого Шлема». В 4-х часовом триллере 26-летний теннисист выстрадал победу со счетом 3:1, при этом все три сета австриец вырвал на тай-брейках.

Тай – слабость Тима. Его часто не хватало на решающие мячи в сете, и он отдавал сопернику не только сет, но и победу. Даже если Доминик забирал тай, то второй подобный сет в том же матче он не выдерживал и сдавался. До этой встречи Доминик лишь три раза за всю карьеру выигрывал два тай-брейка в одном матче – все случаи произошли в 2016-17 годах в матчах с теннисистами вне топ-30. На «Шлемах» же все было совсем печально: шесть подобных случаев и ноль побед в этих играх.

Особенным поражением для Тима является проигрыш тому же Надалю в четвертьфинале US Open-2018. Тогда игроки провели на корте пять часов, и австриец не закрыл Рафу даже после повешенной испанцу баранки в первом сете. Куда обиднее это поражение получилось из-за того, что Доми проиграл матч на тай-брейке – он вел 5:4 по очкам, а после отдал три балла кряду. Тогда Тим заявил: «Поражение было очень тяжелое, но расстраивался я не больше пяти минут, потому что сразу понял, что матч был фантастический, и мы оба все пять часов играли нереально. Я использовал его как заряд уверенности на остаток сезона, а может, и на всю дальнейшую карьеру».

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В четвертьфинале AO-2020 Доми предстояло встретится со своим главным противником – Рафой, который пять раз не давал Тиму либо проходить дальше по сетке к «Шлему», либо завоевать титул. В максимально равной борьбе австриец не только переступил через Надаля, но и лишился страха тай-брейков – он разобрал испанца в конце каждого из трех сетов и теперь готов к драке с любым гением подачи и приема.

Впереди у Доми – яркий, но непредсказуемый Саша Зверев. Алекс два года страдал от проблем (физических, психологических, семейных), а в начале этого сезона вдруг зажигает. Его запала хватило на рвущегося в бой, но не до конца окрепшего Рублева, и на доигрывающего последние матчи на второй неделе «Больших Шлемов» Вавринку. Тим – точно не по зубам Звереву.

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Федерер тоже вряд ли опасен для Доми – швейцарец раскидывается камбэками только в играх с теннисистами из-за пределов топ-50, а ему еще нужно справится с Джоковичем. Ноле – самый грозный из оставшихся боссов для австрийца. На Итоговом турнире-2019 Тим невероятно старался проиграть сербу в третьем сете на тай-брейке, но Джокович ошибался еще больше. За два последних года у Доминика с Новаком лучшая разница встреч (3:2), выигранный тай-брейк и выигранный пятисетовик на «Шлеме». Поэтому главный соперник Тима уже позади. Впереди – лишь абсолютно адекватные по уровню теннисисты, с которыми Доми вполне может справиться.

Доминик Тим – Рафаэль Надаль