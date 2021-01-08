Легендарный швейцарец Роджер Федерер не выступит на Australian Open. Ранее причиной отказа от участия назывались последствия травмы, но на самом деле основную роль сыграли не они.

«Основной причиной был карантин. Я говорил с ним месяц назад, и у него было два варианта. Он мог бы приехать с семьей и пройти карантин. Проблема заключалась лишь в том, что Мирка и дети не смогли бы выходить из номера. Им пришлось бы пробыть взаперти 14 дней. Исключение в плане изоляции делается только для игроков – Роджер смог бы выходить, чтобы тренироваться, но вся его семья – нет. Мирке не понравился такой сценарий.

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Другой вариант – приехать в Мельбурн одному. В этом случае Роджер провел бы как минимум пять недель вдали от семьи. И он сказал: «Дружище, мне 39 лет, у меня четверо детей и 20 «Больших шлемов». В моем случае уже не время проводить по пять недель вдали от семьи», – заявил Tennis World USA бывший теннисист и директор по связям с игроками Tennis Australia Андре Са.

Федерер не сыграет в Мельбурне впервые с 1999 года.

Australian Open-2021 состоится на две недели позже обычного срока – с 8 по 21 февраля.

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