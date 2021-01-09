Организаторы Australian Open подготовили специальные условия карантина для теннисистов топ-3 рейтинга ATP и WTA. В список привилегированных также попала 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» Серена Уильямс.

По данным Indiatimes, вместе с американской в особый пузырь будут помещены Симона Халеп и Наоми Осака. Первая ракетка мира Эшли Барти отказалась отбывать карантин на неравных с остальным туром условиях.

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Особый карантин предполагает, что у топ-игроков и их команд будет большее количество часов для тренировок. Также они будут проживать в небольшом, но чуть лучше защищенном отеле.

  • У мужчин тройка игроков, которые получат условия – Джокович, Надаль и Тим.
  • Australian Open-2021 состоится на две недели позже обычного срока – с 8 по 21 февраля.

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